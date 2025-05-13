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CHP'li Bayraktutan, Çay Üreticilerini Mağdur Eden Fiyatı Eleştirdi

CHP'li Bayraktutan, Çay Üreticilerini Mağdur Eden Fiyatı Eleştirdi
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kabul edilemez olduğunu belirterek, çay üreticilerinin ekonomik koşullarda zor durumda kaldığını vurguladı. Bayraktutan, çay üreticilerinin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA)- CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "çay üreticilerinin bugün açıklanan 2025 yılı yaş çay fiyatıyla bir kez daha hüsrana uğratıldığını" ifade etti.

Bayraktutan, 2025 yılı yaş çay alım fiyatıyla ilgili yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının geçen yıl 19 lira olarak açıkladığı yaş çay fiyatıyla üreticileri mağdur ettiğini, fiyatın halkta büyük infial yarattığını belirtti.

Açıklamasında "Bu yıl mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen çay üreticilerimiz ne yazık ki bugün açıklanan 2025 yılı yaş çay fiyatıyla bir kez daha hüsrana uğratılmıştır. 25,44 lira olarak açıklanan 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullanan Bayraktutan, içinde bulunulan ekonomik koşullar, maliyetler, vergiler, enflasyon göz ününe alındığında açıklanan fiyatın çay üreticisini göz göre göre açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demek olduğunu vurguladı.

Bayraktutan şunları kaydetti:

"Açıklanan bu fiyat ne yazık ki ülkemizin gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Çay üreticisini açlığa mahkum edecek bu fiyat kabul edilemez. Her yıl aynı senaryoyla karşı karşıya bırakılan çay üreticilerimiz her alanda demokratik haklarını kullanarak seslerini duyurmaya çalışmalarına rağmen emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alamamaktadır.

"Çay üreticilerimizin sesine ivedilikle kulak verilmeli"

Çay alım yerlerinde, çaylıklarda, meydanlarda seslerini duyurmak isteyen, mağduriyetlerine çözüm arayan çay üreticilerimizin sesine ivedilikle kulak verilmeli, gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Her zaman olduğu gibi, CHP'nin Artvin Milletvekili, bölge milletvekili olarak hakkını arayan tüm çay üreticilerimizin haklı mücadelesinin yanındayız.

"Yaş çay alım fiyatı toplamda en az 36 lira bandına getirilmelidir"

25,44 lira olarak açıklanan bu fiyatın mantıklı, kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Fiyat artışının bu denli yetersiz olması çay üreticilerimizin geçimlerini daha da zorlaştıracaktır. Çay üreticilerimizin talepleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu 2025 yılı yaş çay alım fiyatının taban fiyat olarak 32 lira, destekleme ücretinin 4 lira ve toplamda 36 lira olması gerektiği daha önce CHP'nin önerisi olarak açıklanmıştı. Çay üreticilerimizin talepleri doğrultusunda partimizin önerisi göz önüne alınmalı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatı toplamda en az 36 lira bandına getirilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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