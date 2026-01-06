CHP'li Başevirgen: "İktidar Emekliye Günlük 68 Lira Zammı Reva Gördü"

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları ile en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseleceğini belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "iktidar emekliye günlük 68 lira zammı reva gördü. Emekli günlük 68 TL'lik zammıyla; 4 ekmek, 3 simit, 3 bardak çay, ortalama 11 adet yumurta veya 80 gram etten sadece birini alabiliyor. TÜİK eliyle vatandaşın lokmasını çalan iktidar, emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla, emekli aylıklarına yapılan zam oranı üzerinden iktidarı eleştirdi.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verileri ile TÜİK verileri arasındaki farka dikkati çeken Başevirgen, "İktidar vatandaşlarımızı yoksullukta eşitlemeye hızla devam ediyor. Önce asgari ücreti tarihimizde ilk kez açlık sınırının altında açıkladı. Şimdi de zaten açlık sınırının altında karın doyurma mücadelesi veren emeklimize bir kez daha sırtını çevirdi" ifadelerini kullandı.

"İktidar, emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor"

Yüzde 12.19'luk zam oranıyla emeklilerin 2026'da alacağı aylık ücreti de hesaplayan Başevirgen, "En düşük emekli maaşı, TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla birlikte 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseldi. Yani iktidar emekliye günlük 68 lira zammı reva gördü. Açıklanan enflasyon rakamları, ne pazar fiyatlarını ne market fiyatlarını ne de sokağın gerçek rakamlarını yansıtıyor. Sokağın gerçek enflasyonu zamlarla birlikte daha fazla artmazsa, emekli günlük 68 TL'lik zammıyla 4 ekmek, 3 simit, 3 bardak çay, ortalama 11 adet yumurta veya 80 gram etten sadece birini alabilecek. TÜİK eliyle vatandaşın lokmasını çalan iktidar, emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor" değerlendirmesini yaptı.