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CHP'li Başarır, Adana'da Kent Lokantası Açılışında Halkı Öne Çıkardı

CHP'li Başarır, Adana'da Kent Lokantası Açılışında Halkı Öne Çıkardı
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adana'da açılışı yapılan Yeşilyurt Kent Lokantası'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin bütçesinin halkın temel ihtiyaçlarına yönelik kullanıldığını vurguladı. Seçim öncesinde halkın karnını doyuracaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adana'da kent lokantası açılışına katıldı.

Başarır, Seyhan Belediyesinin hizmete sunduğu Yeşilyurt Kent Lokantası açılış töreninde, CHP'li belediye başkanlarının, belediyenin bütçesini kent lokantası, ulaşım, erzak, kreş ve eğitimde kullandığını belirtti.

CHP'li belediyelerin bütçesinin büyük çoğunluğunu halkın karnını doyurmak için kullandığını ifade eden Başarır, "Yakında seçim var. O seçime kadar kullanacağız. Bu halka bakacağız. Emekliyi, işçiyi, genci, çiftçiyi aç bırakmayacağız." dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de hizmete aldıkları kent lokantasının Adanalılara makul fiyatla yemek yeme imkanı sunacağını anlatarak, tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Bilal Bilici ile CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun da konuşma yaptığı törende, daha sonra Yeşilyurt Kent Lokantası'nın açılış kurdelesi kesildi.

Ali Mahir Başarır ve Oya Tekin, kent lokantasında vatandaşlara yemek dağıttı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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