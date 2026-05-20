CHP'li Barut: "Buğday Fiyatı 20 Liranın Üstünde Olmalıdır"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, buğdayda gerçek maliyetin 16.5 lirayı geçtiğini belirterek, alım fiyatının kilogram başına en az 20 lira olması gerektiğini söyledi.

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, haziran ayı başında açıklanması beklenen buğday alım fiyatına ilişkin "Buğdayda gerçek maliyet 16.5 lirayı geçti, alım fiyatı da kilogramda en az 20 liranın üstünde olmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, haziran ayının ilk haftası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanması beklenen buğday alım fiyatına dair konuştu. Karataş Ovası'nda hasat yapılacak buğday tarlasından seslenen Barut, şunları söyledi:

"Sarı altın olarak bilinen buğdayda Çukurova'da hasat vakti geldi. Ancak çiftçimiz yine endişeli ve tedirgin şekilde bekliyor. Çünkü buğdayını kime, nasıl satacağını bilemiyor. Bu yıl buğdayda girdi maliyetlerinin, özellikle mazot, gübre ve ilaç fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle şu anda Çukurova'da üretilen bir kilo buğdayın yaklaşık maliyeti 16.5 liradır. Bu gerçek maliyettir. Dolayısıyla bu fiyatın üzerine buğday üreticisinin kazancını, yani refah payı olan yüzde 30'u eklediğinizde 20 liranın üzerinde bir alım fiyatını Çukurova buğday üreticisi bekliyor. Bu hakkıdır zaten."

"İTHALAT YAPACAĞINIZA YERLİ ÇİFTÇİYE DESTEK VERİN"

Eğer bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla çiftçinin istediği gibi alım fiyatı açıklanmazsa çiftçi yine buğdayını yok pahasına satacaktır. Buradan iktidara çağrı yapıyorum. Her yıl 10 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yapacağınıza gelin yerli çiftçimize destek verin. Bir an önce TMO'yu harekete geçirin, buğday alım fiyatını peşin olarak 20 liranın üzerinde açıklayın."

Kaynak: ANKA
