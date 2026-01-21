Haberler

CHP'li Akbulut'tan "Çiftçiye Destek" Çağrısı: "Üreticiye Sahip Çıkarsak Tüketiciyi de Bu Zulümden Kurtarırız"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların tüketiciye yansıdığını belirterek, üreticiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Akbulut, bazı gıda fiyatlarındaki aşırı artışlara dikkat çekti.

(ANKARA)- CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların tüketiciye de yansıdığını belirterek, "Bugün beyaz peynirin kilosu 2026'da 450 TL, 2022'de 80 TL'ymiş, kaşar peyniri 2022'de ortalama 85 TL iken bugün 520 TL'ye çıkmış, tereyağı 100 TL iken, 600 TL'ye çıkmış. Üreticiye sahip çıkarsak tüketiciyi de bu zulümden kurtarırız" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi. Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün günümüzde vergi borcu, sigorta borcu, BAĞ-KUR borcu olmayan bir kişinin krediye ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum ama ne yazık ki bugün krediye ihtiyacı olan çiftçilerimize, esnaflarımıza diyorlar ki: Vergi borcun varsa, sigorta borcun varsa, BAĞ-KUR borcun varsa krediden yararlanamazsın. Bakın, üreticiyi cezalandırmanın bedelini tüketiciler de ödüyor. Bugün beyaz peynirin kilosu 2026'da 450 TL, 2022'de 80 TL'ymiş, kaşar peyniri 2022'de ortalama 85 TL iken bugün 520 TL'ye çıkmış, tereyağı 100 TL iken, 600 TL'ye çıkmış. Üreticiye sahip çıkarsak tüketiciyi de bu zulümden kurtarırız."

