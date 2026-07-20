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CHP Burdur Milletvekili Akbulut: Üreticimizin Arpadan, Buğdaydan Yüzü Gülmedi

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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, mısır ve pancar fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirterek, tanelik mısırda en az 15 TL, pancarda en az 4 bin TL fiyat beklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Üreticimizin arpadan, buğdaydan yüzü gülmedi. Verilen fiyatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatlar çok yetersiz kaldı. Şimdi gözümüz mısırda, pancarda. Tanelik mısırda beklentimiz en az 15 TL, pancarda da en az 4 bin TL fiyat bekliyoruz bu maliyetleri karşılamak için" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Karaman'da mısır tarlalarında çiftçileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Akbulut, şunları söyledi:

"Bir üre çuvalının başındayız. Karaman'dayız, mısır tarlalarının tam ortasındayız. Bu üre çuvalının geçen seneki fiyatı 700-800 lira bandındaydı. Şu anda üreticilerimize 'ne kadara alıyorsunuz' diye soruyoruz ve  bin 500, bin 600, bin 700 rakamlarından bahsediyorlar. 'Geçen sene mazot ne kadardı' diyorsun 30-35 liraydı. Bu sene 80 liraya dayandı. Üreticimizin arpadan, buğdaydan yüzü gülmedi. Verilen fiyatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatlar çok yetersiz kaldı. Şimdi gözümüz mısırda, pancarda. Tanelik mısırda beklentimiz en az 15 TL, pancarda da en az 4 bin TL fiyat bekliyoruz bu maliyetleri karşılamak için."

Kaynak: ANKA
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