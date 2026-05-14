Haberler

CHP'li Akay: Yüzde 24'e Çıkarılan Enflasyon Hedefi, Vatandaşın Yaşadığı Gerçeğin Resmi Kabulünden Başka Bir Şey Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 24'e çıkarmasını eleştirdi. Akay, bu durumun ekonomi programından ciddi sapmaları gösterdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmin revizyonuna ilişkin, "Bugün yüzde 24'e çıkarılan hedef, aslında vatandaşın aylardır yaşadığı gerçeğin resmi kabulünden başka bir şey değildir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmin revizyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akay, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltmesi, uygulanan ekonomi programının hedeflerinden ciddi şekilde koptuğunu ortaya koymuştur. Üstelik bu revizyon, yılın ilk yarısı dolmadan yapılan ikinci yukarı yönlü düzeltmedir. Bu sadece bir 'tahmin güncellemesi' değildir. Bu durum; para politikasının beklenti yönetiminde başarısız olduğunu, fiyatlama davranışlarının bozulduğunu ve enflasyon ataletiyle mücadelenin sonuç vermediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın temel görevinin yalnızca faiz politikası belirlemek olmadığını vurgulayan Akay, "Çünkü bir ekonomide Merkez Bankası'nın temel görevi sadece faiz belirlemek değil, enflasyon beklentilerini çıpalamaktır. Bugün gelinen noktada ise bırakın beklentilerin çıpalanmasını, bizzat Merkez Bankası kendi hedeflerine güvenemez hale gelmiştir" dedi.

"DEZENFLASYON PROGRAMI GÜVEN ÜRETMEK YERİNE GÜVEN KAYBI ÜRETİYOR"

Faiz artırımlarına rağmen gıda enflasyonunun kontrol altına alınamadığını belirten Akay, "Hizmet enflasyonunun katılaşmış durumda, kur geçişkenliği devam ediyor, üretici maliyetleri tüketiciye yansımayı sürdürüyor. Daha da önemlisi, sürekli revize edilen hedefler piyasanın fiyatlama davranışını bozuyor. Çünkü üretici de esnaf da yatırımcı da artık açıklanan hedeflere değil, gerçekleşecek yüksek enflasyona göre pozisyon alıyor. Sonuç olarak ekonomi yönetiminin 'dezenflasyon programı' güven üretmek yerine güven kaybı üretiyor. Bugün yüzde 24'e çıkarılan hedef, aslında vatandaşın aylardır yaşadığı gerçeğin resmi kabulünden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak