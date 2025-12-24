CHP'li Adem, Macaristan'da Et Şirketi Olduğunu Gündeme Getirdiği Esk Genel Müdürü Taylan'ın Kendisine Dava Açtığını Bildirdi

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketi bulunduğunu gündeme getirdiği Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın kendisi hakkında dava açtığını bildirerek, "Ben doğru yerde duruyorum. Doğru soruları soruyorum. Bu dava beni susturamaz" dedi.

Adem, ESK Genel Müdürü Taylan'ın kendisi hakkında açtığı davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, kamuoyunun cevap beklediği sorular dururken açılan davayı "hesap vermesi gerekenlerin hesap sormaya kalkması" olarak değerlendirdi. "Halk buna ne der, bilir misiniz?" diye soran Adem, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" ifadelerini kullandı. Adem, açılan davanın kendisini susturmayacağını belirterek, "Bu dava beni korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine, gerçeklerin daha açık konuşulmasına vesile olur" dedi.

Adem, meselenin şahsi bir konu olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülkede insanlar aylarca et alamazken, çocuklar sofrada eti unuturken; Et ve Süt Kurumu'nun başındaki bir ismin adı şirketlerle, ortaklıklarla, yurt dışı bağlantılarıyla anılıyorsa, buna sessiz kalmam. Benim yaptığım budur; sormak. Kimseye iftira atmadım; belgeye, bilgiye ve kamuoyuna yansıyan gerçeklere dayandım."

"ESK Genel Müdürüyken ortak olduğun şirketler var mı?"

Adem, hala cevap bekleyen soruların çok net olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü iken ortak olduğun şirketler var mı? Bu şirketlerin yurt dışı bağlantıları var mı? Genel müdür veya değilken, bu şirketler doğrudan ya da dolaylı olarak Et ve Süt Kurumu'yla iş yaptı mı? Başka ülkeler ya da başka firmalar üzerinden bu kuruma mal verildi mi? 399 KHK'in 15. maddesine göre aynı iş kolunda genel müdür, müdür, müdür yardımcıları ve yöneticiler başka bir iş ile uğraşamazlar. Bırakın kendinizi, reşit çocuklarınız ve eşiniz de aynı iş kolunda şirket ortağı ve yöneticisi olmazken siz nasıl oldu da genel müdür oldunuz?"

Bu sorulara cevap vermek yerine dava yolunun tercih edildiğini belirten Adem, "Cevap yok, açıklama yok; onun yerine dava var. Bu tabloyu milletin vicdanına bırakıyorum. Yargılanması gerekenler bizi yargılamaya kalkıyorsa, burada durup düşünmek gerekir. Biz kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyoruz. Biz, kamu görevini kullananların millete hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar"

Adem, ESK gibi stratejik bir kurumun başındaki ismin, en küçük bir şaibenin dahi uzağında durması gerektiğini söyleyerek, "Bu makamlar milletin emanetidir. Bu emaneti taşıyanlar, en küçük soru işaretini bile açıklamak zorundadır" dedi.

Açılan davanın gerçeği değiştirmeyeceğini ifade eden Erhan Adem, "Dava açmakla sorular ortadan kalkmaz. Dava açmakla belgeler yok olmaz. Gerçekler, dava dilekçeleriyle örtülemez" diye konuştu.

Adem, konunun yargı önünde ele alınmasından rahatsızlık duymadığını da belirterek, "Tam tersine memnunum. Bırakın bu mesele yargının önüne gelsin. Herkes bildiğini, belgesini, açıklamasını ortaya koysun. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Ben doğru yerde duruyorum. Doğru soruları soruyorum. Bu dava beni susturamaz. Çünkü bu mesele Erhan Adem meselesi değil, milletin sofrasının meselesidir. Etin, sütün, gıdanın bu hale nasıl geldiğini merak eden herkes, bugün bize dava açanlara bakmalıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.