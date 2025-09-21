CHP Kurultayı: Gökçen, Parti İçindeki Darbe Davalarına Son Verecek

Haber : Batuhan DÜKEL / Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu kurultayın sonucu, partimize karşı açılan darbe niteliğindeki davaların da konusuz kalmasına sebep olacak" dedi.

Gökçe Gökçen, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Gökçen, şunları kaydetti:

"Biz bu kurultayı aslında kurultay delegelerimizin talebiyle topladık. Normalde yönetimi değiştirmek için öngörülmüş olan bir usul olduğu için de biraz önce bir oylama yaptık. Ancak bu kurultay, kurultay delegelerimizin noterde sabahın erken saatlerinde sıraya girmesiyle mevcut yönetime ve sayın genel başkanımıza olan desteğini hukuksuzluklara karşı aslında partimizin kurumsal kimliğine olan ve demokrasiye olan desteği göstermek için toplandı.

Bugün bir aradayız. Bu kurultayın sonucu aslında bizim için hem yönetimimizin, genel başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiye karşı olan darbelere karşı dimdik ayakta olduğunu gösterecek ve partimize karşı açılan darbe niteliğindeki davaların da konusuz kalmasına sebep olacak. Hem bugün olağanüstü kurultayımız, hem de 24'ünde İstanbul Olağanüstü Kongremiz sonucunda yönetimler yenilenmiş olacak ve ilgili davalarda konusuz kalmış olacak.

Bizler de bir an önce bütün vatandaşlarımıza nitelikli erişilebilir bir eğitim sağlamak için güvenceli bir iş sağlamak için hayat pahalılığı karşısında ezilen bütün yurttaşlarımızın zenginleşmesi ve bu zenginleşmeden pay alabilmeleri, adil bir şekilde pay alabilmeleri, Türkiye'nin saygın bir dış politikaya kavuşabilmesi için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz."