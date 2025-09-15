Haberler

Kurultay davası ertelendi, peki bundan sonra ne olacak? İşte CHP'nin yol haritası

CHP'nin kurultay iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim'e ertelemesi kararı CHP MYK'da değerlendirildi. Kararı "Eksik ama olumlu" olarak değerlendiren kurmaylar, "Olağan kurultay süreci işliyor. Olağan kurultayın önünde hiçbir engel kalmayacak. Böylelikle kayyum tartışmaları da son bulacak" ifadelerini kullandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı erteledi. Duruşmaya, 24 Ekim Cuma günü devam edilecek. CHP, MYK davanın ertelenmesini toplantı devam ederken öğrendi. Edinilen bilgiye göre, MYK'da davanın ertelenmesi kararı değerlendirildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı, "Beklenilen ve olması gereken buydu" şeklinde karşıladı.

"ALINAN KARARI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

CHP kurmayları kararı "Eksik ama olumlu" olarak değerlendirerek, "Kurultay davası, partinin üzerinde tehdit gibi sallandırılmaya devam edilecek" dedi. Parti kurmayları, "Erteleme olumlu ama mahkemede hakimden talepler, hakimin taleplere verdiği yanıtlar daha önemli. Tedbir meselesi ortadan kalktı. Hakim o talebi, 'Zaten ben bunun reddini verdim' diyerek gündeme almadığını söylüyor. Demek ki dava bitene kadar bu talep olumlu karşılanmayacak. Şikayetçilerden birinin şikayetinden vazgeçmesi de olumlu bir şey. İstanbul'daki gibi bir hakim olsa, davayı daha çabuk sonuçlandırırdı. Bu anlamda, her ne kadar bu davanın kendisi siyasi olsa da Ankara'da alınan kararı olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ EKONOMİ"

Öte yandan MYK'da Tükiye'nin gerçek gündemi olan ekonomi, sağlık, dış politika, güvenlik konularının konuşulması gerektiği vurgusu yapıldı. Bu konuların CHP'nin her hafta sonu farklı illerde ve her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenleyeceği mitinglerde ön plana çıkarılacağı bildirildi. Parti kaynakları " Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"KAYYUM TARTIŞLARI SON BULACAK"

Olağan kurultay sürecinin işlediğinin altını çizen kurmaylar, il kongrelerinin 24 Ekim olarak belirlenen kurultay davası tarihinden önce tamamlanacağını söyledi. İl kongrelerinde yeni delegasyonun oluşacağının altını çizen parti kaynakları, "Olağan kurultayın önünde hiçbir engel kalmayacak. Böylelikle kayyum tartışmaları da son bulacak" değerlendirmelerinde bulundu.

