CHP Heyeti Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP milletvekilleri, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için Şanlıurfa'da Şelli Apartmanı'nın önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Mersin Milletvekili Talat Dinçer'den oluşan CHP Heyeti; 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde; depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa Şelli Apartmanı'nın önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Aysu Bankoğlu'nun X hesabından paylaştığı mesaj ise şöyle:

"6 Şubat 2023, saat 04.17. 6 Şubat'ın yıl dönümünde saat 04.17'de depremin vurduğu Şanlıurfa'dayız. Şelli Apartmanı'nın önünde depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle, hüzünle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."