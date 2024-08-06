CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları 68 kilo müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu, yayımladığı mesajla tebrik etti.
CHP Lideri Özel X hesabından Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 68 kilo müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 68 kilogram müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."