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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mete Gazoz'u kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz, gururumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum" dedi.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mete Gazoz'u başarısından dolayı kutladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz, gururumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mete Gazoz Özgür Öz Almanya Spor Güncel Haberler

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