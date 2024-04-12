CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kampanya filmlerinde rol alan çocuklarla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hazırlanan kampanya filmlerinde rol alan çocuklar ve aileleriyle görüntülü görüşme yaparak bayramlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan kampanya filmlerinde oynayan çocuklar Ela ve Han ile ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından görüşmelerin yer aldığı videoyu "Seçim kampanyamızın sinemalarındaki iki kahramanımız Ela ile Han'ın ve ailelerinin bayramlarını birer mektup ve birer küçük armağan ile uzaktan da olsa kutladım. Sözleştik, birlikte daha ne bayramlar kutlayacağız" diyerek paylaştı.

Özel, çocuklar için gönderdiği mektupta ise "Senin de oynadığın reklam sinemamızın katkısıyla büyük bir başarıya imza attık. Tüm uğraşımız size daha hoş bir ülke ve dünya bırakabilmek için" ifadelerine yer verdi.

"TÜM MÜCADELEMİZ SİZE DAHA GÜZEL BİR ÜLKE VE DÜNYA BIRAKABİLMEK İÇİN"

Çocuklarla telefondan konuşan Özel, ikramlar için teşekkür eden Ela'ya "Seçimi kazandık sayende. Bir dahaki sefere tekrar birlikte oynarız filmlerde" diye konuştu. Han ile de görüşen Özel, onun ve ailesinin bayramını kutladı.