CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne Kutlama

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri'ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri'ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun."