CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörünün kampüse alınmamasına tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder'in kampüse alınmamasına tepki göstererek, "Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmamasına tepki gösterdi. Özel, "Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine bugün alınmadığını öğrendim. Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.