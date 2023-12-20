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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. Görüşmede, Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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