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Kılıçdaroğlu İzmir'de ESBAŞ'ı Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu İzmir'de ESBAŞ'ı Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması' kapsamında geldiği İzmir'de Ege Serbest Bölge'yi (ESBAŞ) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, havaalanında partililerce karşılandıktan sonra ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler ve çalışanlarla bir araya gelerek bilgi aldı.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Ege Serbest Bölge'yi (ESBAŞ) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve ESBAŞ çalışanlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de düzenlenecek "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması" kapsamında İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe örgütleri karşıladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen karşılamada, İzmir örgütü adına Gaziemir İlçe örgütü tarafından Kılıçdaroğlu'na hediye verildi.

Karşılamanın ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli; CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte ESBAŞ'ı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarla bir araya geldi. Faruk Güler, Kılıçdaroğlu ve heyetine sunum yaptı.

Kaynak: ANKA
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