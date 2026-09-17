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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı riskleri görüşmek üzere toplanan CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı riskleri görüşmek üzere toplanan CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti.

CHP Ekonomi Masası Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Borsadaki sert dalgalanmalar nedeniyle tasarruf sahiplerinin yaşadığı sorunlar ve piyasadaki fon büyüklüklerinin getirdiği risklerin ele alındığı toplantıya, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli ile Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Cemal Canpolat katıldı.

Kaynak: ANKA
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