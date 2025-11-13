CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, GÜBRETAŞ Grevini Ziyaret Etti

Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kocaeli'de grevdeki GÜBRETAŞ işçilerini ziyaret etti. Taşcıer, "Yaklaşık ocak ayından bugüne devam eden toplu sözleşmelerinde maalesef bugün 11 ay olmasına rağmen bir adım ileriye gidemediler. Şirket yetkilileri ısrarla enflasyonun altında bir zam teklif ediyorlar. Emekçiler hakkı olanı istiyorlar, geçinmek istiyorlar. Biz, birileri kulaklarını tıkamak istese de onların sesine ses olmaya devam edeceğiz. ve hakkı olanı alana kadar bu mücadelelerinde onların omuz başında olacağız. GÜBRETAŞ yalnız değil" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Petrol-İş Sendikası'na bağlı faaliyet gösteren Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (GÜBRETAŞ) fabrikasında 239 işçinin 3 Temmuz'da başlayan grevi, 134'üncü gününde sürüyor. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, grevdeki işçileri Kocaeli'de ziyaret etti. Taşcıer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Emeğin kenti Kocaeli'deyiz. İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, sendikaların çok kıymetli temsilcileriyle birlikte yaklaşık beş aydır grevde bulunan GÜBRETAŞ işçilerinin yanlarındayız. Onlar Türkiye'nin dört bir yanından işçinin, emekçinin, memurun ifade ettiği gibi 'geçinemiyoruz' çığlığını bu sefer Kocaeli'den yükseltiyorlar. Ne istiyorlar? Emeklerinin karşılığında, enflasyon karşısında ezilmeyecekleri, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyorlar. Yaklaşık ocak ayından bugüne devam eden toplu sözleşmelerinde maalesef bugün 11 ay olmasına rağmen bir adım ileriye gidemediler. Şirket yetkilileri ısrarla enflasyonun altında bir zam teklif ediyorlar. Oysa bu ülkeyi yönetenler, her fırsatta bu ülkenin emekçisini enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederken buradan Tarım Kredi Kooperatif Genel Müdürü'ne seslenelim: İktidarın, 'Emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceğim' söylemine rağmen siz neden hala burada çalışan emekçilere enflasyon altında zam vermeyi dayatmaya devam ediyorsunuz? Önümüz kış. Yaklaşık beş aydır evlerine ekmek götüremiyorlar. Niyetiniz nedir?

"Emekçiler hakkı olanı istiyorlar, geçinmek istiyorlar"

Bakın, bugün dokuz aylık karını açıkladı GÜBRETAŞ. Kimsenin karında gözü yok bu emekçilerin. Onlar sadece verdikleri emeğin insan onuruna yaraşır bir geri dönüşü olmasını ve evlerine bir ekmek götürme derdindeler. Beş aydır bu iş yeri faaliyet gösterilemeyerek aslında bu firmanın adeta kaderini terk edildiği bir süreç yaşıyor. Buradan tekrar çağrımızı yenileyelim: Emekçiler hakkı olanı istiyorlar, geçinmek istiyorlar. Biz, birileri kulaklarını tıkamak istese de birileri görmezden gelse de onların sesine ses olmaya devam edeceğiz. ve hakkı olanı alana kadar bu mücadelelerinde onların omuz başında olacağız. GÜBRETAŞ yalnız değil. Bugün 81 ilde grev olmayan hiçbir yer yok. 500'e yaklaşan grevin olduğu yerler var. Her birinin sesi olacağız. Bu ülkenin zenginliğinden, bu ülkenin refahından emekçilerin payını alacağı günlere kadar; sadece üç-beş yandaşın değil, bu ülkenin temeli olan emekçilerin hak ettiği ücreti alana kadar onlara destek olmaya devam edeceğiz."

" GÜBRETAŞ işçisi, açlıkla terbiye edilecek bir işçi değil"

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu ise şunları söyledi:

"Bugün 134'üncü günümüzdeyiz. 1 Ocak'ta başladığımız toplu iş sözleşme görüşmelerimiz, 3 Temmuz sabahı grevle devam etti. Biz greve çıkmak istemedik, işveren tarafından çıkartıldık. Biz bu bacaları tüttürmek istiyoruz, biz üretim yapmak istiyoruz. Ama aynı zamanda da 239 çalışanımızın evine geçinebilir ekmek götürmesini istiyoruz. Eğer GÜBRETAŞ'sa 239 çalışan, Hüseyin Aydın'dan daha çok seviyor GÜBRETAŞ'ı. 239 çalışan bu fabrikada Türkiye tarımına, Türkiye çiftçisine üreterek Türkiye'deki bütün insanlara geleceği için, gıdası için, giyimi için çaba sarf ederken 134 gündür bize görülen bu reva gerçekten bizi çok üzüyor. Türkiye'de enflasyon geçen yılbaşında yüzde 45'ken siz hala enflasyonun altında bize bir zam vererek bizi açlıkla terbiye etmek istiyorsunuz. GÜBRETAŞ işçisi, açlıkla terbiye edilecek bir işçi değil. Pandemiide en zor durumlarda GÜBRETAŞ Türkiye'nin yanında olmuştur. O yüzden biz hep şunu söyledik: Gelin, bu sözleşmeyi masada bitirelim. İşçimiz kazansın, GÜBRETAŞ'ımız kazansın, Türkiye kazansın."