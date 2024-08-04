CHP Genel Başkan Yardımcısı: AKP'nin rant sistemi deşifre ediliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP tarafından geliştirilmiş bir rant sistemini deşifre ediyoruz. Vatandaşlar KDV ve ÖTV altında ezilirken, şirketler doğrudan vergileri ödemek yerine bunları yandaş vakıflara bağış yapıyor. Buna rüşvetin legalleştirilmesi de diyebiliriz. Vatandaş ay sonunu getiremez ve doğru düzgün beslenemezken, vakıf kurumu kirletilerek büyük vurgunlar gerçekleştiriliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin ayrı ayrı vakıflar kurduğuna işaret eden Karabat, "Bu vakıflar gelirlerini nereden elde ediyor" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaptığı açıklamada, "AKP tarafından geliştirilmiş bir rant sistemini deşifre ediyoruz. Bunun içinde dernekler, vakıflar ve milyarlarca liralık vergi var. Kanunların tanıdığı imkanların nasıl suistimal edildiğini gözler önüne sereceğiz. Ekonomik krizin faturasının kesildiği vatandaşlar ağır vergiler altında ezilirken, milyarlarca lira kar elde eden şirketler yeteri kadar kurumlar vergisi ödemiyor." ifadelerini kullandı.

Karabat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şirketler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere bağış yaptıklarında bunlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülüyor. AKP'nin kurduğu çark da tam olarak burada başlıyor. Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 329 vakıf bulunuyor. Elbette bunlar arasında çok değerli hizmetler sunan vakıflarımız var. Ancak özellikle 2002 sonrasında kurulan vakıflara bakıldığında bunların çoğunun AKP ile doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Kamu ile iş yapan, ihale alan ya da Saray'a şirin gözükmek isteyen bazı şirketler 'gerekli payı' bu vakıflara ödüyor. Bu paralar da sosyal hizmet adı altında vakıflar tarafından harcanarak birilerinin kasalarına aktarılıyor. Bahsettiğimiz vakıflar, vatandaşa hizmet olarak gitmesi gereken vergileri, kendi ideolojik çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Bir siyasi oluşum haline gelen vakıflar, adeta bir paralel devlet yapılanması gibi kamuda kadrolaşıyorlar. Her fırsatta Osmanlı özlemini dile getiren, ecdat laflarını ağzından düşürmeyen AKP, Osmanlı'nın en önemli miraslarından birisi olan vakıf müessesesini de kirletmektedir. Vakıflar geçmişten günümüze yoksulları desteklemek, eğitim olanakları sağlamak, sosyal ve ekonomik imkanlar sunmak için hareket ederler ama AKP yönetimi vakıflar kurarak bunları bir güç olarak kullanıyor."

"Onlarca yurt işleten bütçeyi Erdoğan ailesinin sağladığını sanmıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin ayrı ayrı vakıflar kurduğuna işaret eden Karabat, şunları kaydetti:

"Bu vakıflar gelirlerini nereden elde ediyor? Aile kendisi mi veriyor? Onlarca yurt işleten bütçeyi Erdoğan ailesinin sağladığını sanmıyorum. En azından mal beyanı yapıldığında böyle bir kaynağın olmadığını gördük. Hangi şirketler, hangi vakfa ne kadar bağış yapmıştır? Bu şirketlerin kamu ile ilişkisi nedir? Vakıfların aldığı bağışlar ve yaptıkları harcamalar kalem kalem açıklanmalıdır. Nedenini şu rakamlarda görebilirsiniz. 2024'te toplanacak kurumlar vergisinin toplam vergi hasılatına oranının yüzde 15,29 olması hedefleniyor. Bu, çok düşük bir seviye. 2023'te bu oran yüzde 17,47 seviyesinde gerçekleşti. Dolaylı vergiler artarken, doğrudan vergiler azalıyor. 2023'te KDV tahsilatının toplam vergilerdeki payı yüzde 33'tü. ÖTV'nin payı ise yüzde 20'ydi. Vatandaşlar KDV ve ÖTV altında ezilirken, şirketler doğrudan vergileri ödemek yerine bunları yandaş vakıflara bağış yapıyor. Buna rüşvetin legalleştirilmesi de diyebiliriz. 2024 yılı için hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı 1,3 trilyon TL olacak. Bunun ne kadarı yandaş dernek ve vakıflara bağış olarak gidecek, ne kadarı istisna ve muafiyet olarak alınmayacak belli değil. Sonuç olarak, ortada yüz milyarlarca liralık bir vergi kaynağının aktarımı söz konusu. Vatandaş ay sonunu getiremez ve doğru düzgün beslenemezken, vakıf kurumu kirletilerek büyük vurgunlar gerçekleştiriliyor."