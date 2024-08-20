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CHP Genel Başkan Yardımcısı: İktidarın Ekonomi Politikaları İşsizliğe Dönüştü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hükümetin ekonomi politikalarının vatandaşa işsizlik olarak döndüğünü söyledi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde en az 932 bin 503 kişinin işini kaybettiğini belirten Bulut, "İktidarın ekonomide sunduğu pembe tablonun karanlık yüzü ortaya çıktı. Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödemeye başladı" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hükümetin ekonomi politikalarının vatandaşa işsizlik olarak döndüğünü söyledi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde en az 932 bin 503 kişinin işini kaybettiğini belirten Bulut, "İktidarın ekonomide sunduğu pembe tablonun karanlık yüzü ortaya çıktı. Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödemeye başladı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, yaptığı açıklamada, ülkedeki işsizlik ve ekonomik sorunlara dikkat çekti. Bulut, "Yılın ilk gününden bugüne her gün 4 bin 440 kişi işsiz kaldı. Saatte 185 kişi işinden oldu. Üstelik bu sayı da İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuru koşullarını taşıyan resmi işsizler. İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuramayanlar da işin içine katıldığında işsiz sayısı çok daha yüksek. Başvuranların yarısından azına sadece 456 bin 580'ine işsizlik ödeneği bağlandı" diye konuştu.

"Vatandaşın kemerinde sıkmaktan delik kalmadı"

Gerçek işsizlik oranının önceki aya göre 3,8 puan artarak haziranda yüzde 29,2'ye kadar çıktığını hatırlatan Bulut, şunları söyledi:

"Resmi işsiz sayısı 3 milyon 305 bin, eksik istihdamdakiler 3 milyon 932 bin ve iş bulmaktan umudunu kesen 4 milyon 550 bin kişi ile birlikte toplam gerçek işsiz sayısı 11 milyon 787 bin oldu. İktidarın ekonomide sunduğu pembe tablonun karanlık yüzü ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sermayeyi kayıran, küfeyi vatandaşın sırtına yükleyen politikaları işsizler ordusunu büyüttü. Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödemeye başladı."

"Rasyonel politikalar uygulanmalı"

Rasyonel politikalar uygulanmazsa önümüzdeki aylarda işsizlik rakamlarının daha da artacağı uyarısında bulunan Burhanettin Bulut, "Sadece vatandaşın kemer sıkmasına yönelik politikalar terk edilmeli, istihdamı önceleyen, ekonomik büyüme ve kalkınmayı hedefleyen politikalar bir an evvel hayata geçirilmelidir. İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını çalışanlara işsizlik olarak ödetemez" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek" ifadelerini de eleştiren Bulut, "İstihdam dostu politikalarının sonucu 1 milyon işsizse istihdam düşmanı politikaların sonucunu düşünmek bile istemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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