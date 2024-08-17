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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Süt üreticileri zor durumda

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de süt üreticilerini ziyaret ederek, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle süt üreticilerinin zor durumda olduğunu belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikalarına tepki gösterdi ve süt üreticilerinin kesime göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Girdi maliyetlerinden kaynaklanan ve önlenemeyen artışlar, üreticimiz açısından telafisi mümkün olmayan bir noktaya geldi. Besiciler yıllardır baktığı, büyüttüğü süt ineklerini maalesef kesime göndermek zorunda kalıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de süt üreticilerini ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı politikalara tepki gösterdi.

Süt üreticisinin zor durumda olduğunu kaydeden Adem, şunları söyledi:

"Girdi maliyetlerinden kaynaklanan ve önlenemeyen artışlar, üreticimiz açısından telafisi mümkün olmayan bir noktaya geldi. Besiciler yıllardır baktığı, büyüttüğü süt ineklerini maalesef kesime göndermek zorunda kalıyor. Sayın Bakan'a, süt üreticisinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini, peynir satışlarının düştüğünü ve süt ineklerini bırakmak zorunda kaldıklarını defalarca söyledik. Ancak ne yazık ki sesimizi duymadı. Çünkü süt tozu ihracatı için alınan sütün, alındıktan sonra ihracat yerine iç piyasaya verilmesi nedeniyle süt ve süt tozu fazlalığı oluştu. Stok fazlalığı oluşunca doğal olarak fabrikalar da üretimi düşürmüş oluyor. Bu doğru bir tarım politikası değil. Nitekim söylediğimiz noktaya gelindi. Süt üreticisi hayvanını kesime gönderiyor. Tarım Bakanı'nın bir an önce bu işe el atması gerekiyor."

Yem fiyatlarının sürekli arttığına dikkati çeken Adem, "Yılbaşında alınan yemlerin veya üretilen kaba yemlerin fiyatları yıl içinde artarken, üreticinin eline geçen fiyat sabit kalmıştır. Üretim maliyetleri artarken, kar marjları düştü ve üreticiler zor durumda kaldı. Enflasyon muhasebesi uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir. Tarım ve hayvancılık sektöründeki bu tür sıkıntıların, sadece üreticileri değil, aynı zamanda tüketicileri de olumsuz etkilediği unutulmamalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Erhan Adem Ekonomi Niğde Ekonomi Güncel Haberler

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