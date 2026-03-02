Haberler

CHP'li Bulut: "Emeklinin Bayram İkramiyesine 1000 TL Zammı Bile Çok Gördüler"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirtti ve emeklilerin 4 bin TL alacağını vurguladı. 1000 TL'lik bir artışın dahi yapılmadığını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilere verilen bayram ikramiyesine tepki göstererek, "Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, emekli ikramiyeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emeklilerin 20 bin TL maaşa mahkum edildiğini ifade eden Bulut, bayram ikramiyesine 1000 TL'lik artışın dahi yapılmadığını bildirdi.

Emeklilerin bu yıl da 4 bin TL bayram ikramiyesi alacağını ifade eden Bulut, "Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek. Her şeye kaynak var, sadece emekliye, emekçiye gelince kaynak yok. Yere batsın kara düzeniniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
500

