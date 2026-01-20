CHP'nin Meclis'teki Emekli Nöbeti 13'üncü Gününde Devam Ediyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı "Meclis'i terk etmeme" nöbetinin 13'üncü gününde, "İktidarın emeklilere uygun gördüğü sefalet maaşına, onlara verdikleri aylığa, o günaha ortak olmamak adına buradayız. Emekliler yıllarca pirim ödeyerek, çalışarak, alın teri dökerek bugünlere geldi. Bu aldıkları aylık onların geleceğine yönelik bir yatırımı ya da çocuklarına verecekleri bir gelecek değil, sadece geçim sağlamak için bir maaş talepleri var. Biz bugün, yarın Meclis'te yine bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ta ki emeklilerin alacağı aylık asgari ücret olana kadar. Şayet bu iktidar bu aylığı uygun görmezse iktidarımızda ilk yapacağımız işlerden biri emeklilerimize asgari ücret vermek olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başlayan CHP milletvekilleri, bu sabah Genel Kurul Salonu'ndan video paylaştı.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla sefalet ücretine mahkum edilen emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattığımız nöbet 13'üncü gününe girdi. Çünkü bu adaletsizliğe sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Bu vicdansızlığı, bu adaletsizliği, kabul etmiyoruz. Emekli sadaka istemiyor; hakkını, onurunu ve insanca yaşam koşullarını talep ediyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla başladığımız nöbetimizin 13'üncü günündeyiz. Sabaha kadar 24 saat esasıyla milletvekillerimizle Genel Kurul'daydık. Burada bulunan milletvekilleri olarak bu iktidarın emeklilere uygun gördüğü sefalet maaşına, onlara verdikleri aylığa, o günaha ortak olmamak adına buradayız. Eğer ona itiraz etmezseniz o suça da ortak olmuş sayılırsınız. Emekliler yıllarca pirim ödeyerek, çalışarak, alın teri dökerek bugünlere geldi. Bu aldıkları aylık onların geleceğine yönelik bir yatırımı ya da çocuklarına verecekleri bir gelecek değil, sadece geçim sağlamak için bir maaş talepleri var. O maaş talepleri en başından beri ifade ettiğimiz gibi en az asgari ücret olması gerekiyor. Adı üzerinde asgari bir geçim için bir maaş ödemesi gerekiyor. Ama maalesef iktidar toplumdan kopmuş, bu insanların nasıl yaşadığından, nasıl geçimlerini sağladığından bihaber. Maalesef bu ücreti uygun görmüyor. Biz bugün, yarın Meclis'te yine bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ta ki emeklilerin alacağı aylık asgari ücret olana kadar. Şayet bu iktidar bu aylığı uygun görmezse iktidarımızda ilk yapacağımız işlerden biri emeklilerimize asgari ücret vermek olacaktır."