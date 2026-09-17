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CHP Ekonomi Masası'ndan borsa için acil toplantı

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CHP Ekonomi Masası'ndan borsa için acil toplantı
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Borsa İstanbul'da yaşanan sert fiyat hareketleri ve fon büyümelerinin yarattığı riskleri görüşmek üzere CHP Ekonomi Masası acil toplandı.

(ANKARA) - Borsa İstanbul'da yaşanan sert fiyat hareketleri ve fon büyümelerinin yarattığı riskleri görüşmek üzere CHP Ekonomi Masası acil toplandı.

CHP Ekonomi Masası, Borsa İstanbul'da yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı riskleri görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. CHP Genel Merkezi'nde saat 12.00'de başlayan toplantıda, borsadaki sert dalgalanmalar nedeniyle yüz binlerce tasarruf sahibinin mali olarak zor durumda kalması ve piyasadaki fon büyüklüklerinin getirdiği risklerin ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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