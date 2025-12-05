Erhan Adem: "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, Ortağı Olduğu Yabancı Şirketle 2 Bin Başlık İthalat Sözleşmesine İmza Atmış"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü, ortağı olduğu yabancı şirketle 2 bin başlık ithalat sözleşmesine imza atmış; bugün ortaya koyduğumuz sözleşme, Mücahid Taylan'ın ve Tarım Bakanı'nın tüm inkarlarını çökerten resmi belgedir. Bu tablo artık devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın et ithalatında "çıkar çatışması ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getiren bir belge daha paylaştı. Adem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Taylan bu ortaklığı kabul etmiş ancak Türkiye ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını söyleyerek gerçeği gizlemeye çalışmıştı. Bugün açıkladığımız yeni belge ise bütün bu inkarları boşa çıkaran, Et ve Süt Kurumu ile ortağı olduğu yabancı şirket arasında imzalanmış ithalat sözleşmesini açıkça ortaya koyan resmi bir dokümandır.

Bugün ortaya koyduğumuz resmi sözleşme, hem Genel Müdür'ün hem de Bakan'ın bu açıklamalarını çöp sepetine göndermektedir. Et ve Süt Kurumu ile Mücahid Taylan'ın Ortağı Olduğu Macaristan'daki şirket arasında elimizdeki belge, Et ve Süt Kurumu ile Macaristan merkezli Green Farm & Trade Kft arasında yapılan 2 bin adet besilik sığır ithalatı sözleşmesidir. ve bu sözleşmede satıcı firma adına bizzat Mücahid Taylan'ın imzası bulunmaktadır. Sözleşme; ithal edilecek hayvan sayısını, nakliye ve sigorta şartlarını, teslim programını, canlı ağırlık, ödeme ve kalite kriterlerini, teslim koşullarını ve tüm ticari hükümleri tek tek düzenlemektedir. Bu, 'niyet belgesi' değildir. Bu, 'ön anlaşma' değildir. Bu, Et ve Süt Kurumu ile Taylan'ın şirketi arasında yapılmış tam teşekküllü bir ithalat sözleşmesidir.

"Genel Müdür, bu ticarette satıcı firma adına imza atmıştır"

Mücahid Taylan ne demişti? 'Yurtdışında şirket ortağıyım ama Türkiye'ye hiçbir ithalat yapmadım'. Tarım Bakanı Yumaklı ne demişti? Et ve Süt Kurumu'nun Taylan'ın şirketiyle hiçbir ticari ilişkisi yoktur. Bugünkü belge ne gösteriyor? Et ve Süt Kurumu, Taylan'ın ortağı olduğu şirketle hayvan ithalatı sözleşmesi imzalamış. İmza bizzat Taylan'a ait. Sözleşmede 2 bin baş sığır ithalatı, teslim noktaları, teknik ve ticari şartlar açıkça yazılı. Bu tablo sadece bir yalanı değil, örgütlü bir çıkar ilişkisini, açık bir çıkar çatışmasını, kamu görevinin suiistimalini ortaya sermektedir. Bu sözleşme ne anlama geliyor? Genel Müdür, kendi yönettiği kurumun muhatap olduğu sektörde yabancı bir şirketin ortağıdır. Bu şirketle Et ve Süt Kurumu arasında ithalat anlaşması imzalanmıştır. Genel Müdür, bu ticarette satıcı firma adına imza atmıştır. Bu durum, hem ilgili KHK'lara hem kamu görevlileri mevzuatına hem de etik kurallara açıkça aykırıdır. Bu durum devlet yönetiminde kişisel çıkar kamu kurumu çatışmasının en ağır örneklerinden biridir.

"Artık kaçacak, saklanacak, inkar edilecek tek bir alan bile kalmamıştır"

Bakanlığın ve Genel Müdür'ün 'ticaret yok', 'hiçbir bağlantı yok' savunmaları bugün itibarıyla hükümsüzdür. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrım açık ve nettir: Bu ahtapot yapısına dur deyin. Et ve Süt Kurumu, Türkiye'nin et ve hayvancılık politikalarının bel kemiğidir. Bu kurumun başındaki kişi, aynı sektörde kendi ticari çıkarları bulunan bir şirketle sözleşme yapmışsa, bu artık sadece bir 'etik skandal' değil; kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği bir kara düzendir. Tarım Bakanı sinmiş ve susmuştur. Genel Müdür utanmadan koltuğunu korumaktadır. Ama gerçekler ortaya çıkmıştır. Bugün bu yapılanı görmezden gelen herkes sorumludur. Çiftçinin, besicinin, üreticinin alın teri gasp edilmiştir.

Son söz; işte belge, işte sözleşme. Şimdi kim utanacak? Biz daha önce Taylan'ın yabancı şirket ortaklığını ortaya koyduk. Bugün o şirketle Et ve Süt Kurumu arasında imzalanmış ithalat sözleşmesini de milletimizin önüne koyuyoruz. Artık kaçacak, saklanacak, inkar edilecek tek bir alan bile kalmamıştır. Bu kirli düzenin üzerine gitmeye, gerçekleri ortaya çıkarmaya ve kamuoyu adına hesap sormaya devam edeceğiz."