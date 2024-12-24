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CHP'den Yeni Asgari Ücret Açıklaması: 'İktidarın Boş Şovlarının Sonu'

CHP'den Yeni Asgari Ücret Açıklaması: 'İktidarın Boş Şovlarının Sonu'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücretin geçim sıkıntısı çekenler için yetersiz olduğunu belirterek, hükümetin politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeni asgari ücretle ilgili "22 bin 104 liralık asgari ücret, iktidarın boş şovlarının sonudur. Kim ne hikaye anlatırsa anlatsın, geçinemeyenlerin öfkesi siyasetin gerçek konusudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Göçken, şunları kaydetti:

"22 bin 104 liralık asgari ücret, iktidarın boş şovlarının sonudur. Kim ne hikaye anlatırsa anlatsın, geçinemeyenlerin öfkesi siyasetin gerçek konusudur. Bu sadece istisnai bir rakam değil, çalışanların yüzde 60'ı bu rakamla aç kalacak, geri kalan ücretler de sizin bu yoksullaştırma politikanız yüzünden asgari ücrete daha da yaklaşmaya devam edecek. Emekçinin cebindeki üç kuruşa göz dikenlere, aileleri açlığa mahkum edenlere, emekliyi çalışmaya mecbur edenlere, gençlerin yurtlarına, çocukların kreşlerine göz dikenlere yazıklar olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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