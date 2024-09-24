Üye Girişi
Haberler

CHP'den Yap-İşlet-Devret Projelerine Eleştiri: 'Halkın Budcesi Soyuluyor'

CHP'den Yap-İşlet-Devret Projelerine Eleştiri: 'Halkın Budcesi Soyuluyor'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hazine'nin son 10 yılda yap-işlet-devret projelerine yaptığı 122.3 milyar TL'lik kur farkı ödemelerini eleştirerek, 'Bu soygun düzenine son vereceğiz' dedi.

(ANKARA) - Sayıştay raporlarına yansıyan yap-işlet-devret projelerindeki şirketlere, hazinenin son 10 yılda 122.3 milyar TL'lik kur farkı ödemesini eleştiren CHP Genel Başkan yardımcısı Ulaş Karasu, "Biz bu soygun düzenine son vereceğiz" dedi.

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, " Yap-işlet-devret" modeli ile garanti taahütü verilen şirketlere Hazine'den yapılan ödemeleri eleştirdi.

"İktidar, milyonlarca emekliyi, asgari ücretliyi, genci görmezden gelirken birkaç yandaş firmanın kasası doluyor" diyen Karasu, "Yap-işlet-devret" modeli ile şirketlere taahüt edilen garantilerin yerine getirilmemesinde doğan zarardan ayrı olarak, kur farkından doğan maliyeti de tepki gösterdi. Karasu, "Dolar ve Euro yükseldikçe, yap-işlet- devret ile yapılan projeleri yapan şirketlere kur farkı da ödeniyor. Bir taraftan bu şirketlere gelmeyen yolcu, uçmayan uçak, hastalanmayan yurttaş için ödemeler yapılırken bir yandan da ekonomik kriz nedeniyle artan döviz kuru yükselen ABD ve AB ülkelerindeki enflasyondan da kaynaklanan farklar eklenerek ödemeler yapılıyor" dedi.

"Bu şirketlerin içinde vergisini dahi ödemeyenler var"

Hazine'nin ödeme yaptığı şirketlerin içinde vergilerini ödememiş şirketler olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Bu kur farkı yapılan dolar bazlı sözleşme hükümleri gereği ilgili yıllardaki dolar kurundan TL'ye çevrilerek hesaplanmış. Yani son 10 senede Hazine'nin kasasından ödenen kur farkı tutarı aslında çok daha fazla. Üstelik bu şirketlerin içinde vergisini dahi ödemeyenler var.

Bu parayla yeni havaalanları, yeni köprüler, binlerce öğrencilerin barınabileceği yeni öğrenci yurtları yapılabilir, milyonlarca işsize iş olanağı yaratılabilirdi. Ama iktidar bu sürede esnafa, çiftçiye, emekliye, memura, gençlere ne verdi? Sadece borç verdi. Biz bu soygun düzenine son vereceğiz. Çünkü bu halkın bütçesinden rant zengini şirketlerin kasasına doğrudan bağlanan bir hortumdur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ulaş Karasu Karasu

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });