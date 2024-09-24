CHP'den Yap-İşlet-Devret Projelerine Eleştiri: 'Halkın Budcesi Soyuluyor'

(ANKARA) - Sayıştay raporlarına yansıyan yap-işlet-devret projelerindeki şirketlere, hazinenin son 10 yılda 122.3 milyar TL'lik kur farkı ödemesini eleştiren CHP Genel Başkan yardımcısı Ulaş Karasu, "Biz bu soygun düzenine son vereceğiz" dedi.

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, " Yap-işlet-devret" modeli ile garanti taahütü verilen şirketlere Hazine'den yapılan ödemeleri eleştirdi.

"İktidar, milyonlarca emekliyi, asgari ücretliyi, genci görmezden gelirken birkaç yandaş firmanın kasası doluyor" diyen Karasu, "Yap-işlet-devret" modeli ile şirketlere taahüt edilen garantilerin yerine getirilmemesinde doğan zarardan ayrı olarak, kur farkından doğan maliyeti de tepki gösterdi. Karasu, "Dolar ve Euro yükseldikçe, yap-işlet- devret ile yapılan projeleri yapan şirketlere kur farkı da ödeniyor. Bir taraftan bu şirketlere gelmeyen yolcu, uçmayan uçak, hastalanmayan yurttaş için ödemeler yapılırken bir yandan da ekonomik kriz nedeniyle artan döviz kuru yükselen ABD ve AB ülkelerindeki enflasyondan da kaynaklanan farklar eklenerek ödemeler yapılıyor" dedi.

"Bu şirketlerin içinde vergisini dahi ödemeyenler var"

Hazine'nin ödeme yaptığı şirketlerin içinde vergilerini ödememiş şirketler olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Bu kur farkı yapılan dolar bazlı sözleşme hükümleri gereği ilgili yıllardaki dolar kurundan TL'ye çevrilerek hesaplanmış. Yani son 10 senede Hazine'nin kasasından ödenen kur farkı tutarı aslında çok daha fazla. Üstelik bu şirketlerin içinde vergisini dahi ödemeyenler var.

Bu parayla yeni havaalanları, yeni köprüler, binlerce öğrencilerin barınabileceği yeni öğrenci yurtları yapılabilir, milyonlarca işsize iş olanağı yaratılabilirdi. Ama iktidar bu sürede esnafa, çiftçiye, emekliye, memura, gençlere ne verdi? Sadece borç verdi. Biz bu soygun düzenine son vereceğiz. Çünkü bu halkın bütçesinden rant zengini şirketlerin kasasına doğrudan bağlanan bir hortumdur."