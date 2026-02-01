CHP Sözcüsü Emre, Bakan Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş Garanti Ödemelerini Sordu

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adbulkadir Uraloğlu'na, "Bakanlık, KGM ve DHMİ nezdinde 2018-2025 döneminde yapılan toplam garanti ödemeleri ne kadardır? KGM bütçesindeki 'cari transferler' kaleminden yapılan ödemelerin garanti ödemeleri ve garanti dışı ödemeler olarak dağılımı nedir?" sorularını sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların yürüttüğü Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde yapılan garanti ödemelerini Meclis gündemine taşıdı. Emre, Ulaştırma ve Altyağı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinde yer alan "cari transferler" kaleminin önemli bir bölümünün YİD projelerine yapılan garanti ödemelerinden oluştuğu ve bu tutarların yıllar itibarıyla arttığı vurgulandı.

Emre, KGM kapsamında 2018-2024 döneminde yapılan garanti ödemelerinin toplamının 186,6 milyar TL'ye (yaklaşık 11,08 milyar ABD doları) ulaştığını, 2025 yılı öngörüleriyle birlikte 2018-2025 döneminde kamuya yüklenen toplam büyüklüğün yaklaşık 13,49 milyar ABD doları seviyesine çıktığını belirtti.

Önergede, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kapsamındaki YİD havalimanı projelerinde de benzer bir tablo bulunduğuna işaret edilerek, 2018-2025 döneminde yaklaşık 1,475 milyar ABD doları tutarında ödeme yapıldığına dair kamuoyuna yansıyan iddiaların açıklığa kavuşturulması istendi. Başta Zafer Havalimanı olmak üzere bazı havalimanlarında garanti edilen yolcu sayılarıyla gerçekleşmeler arasındaki farkların çok yüksek olduğu ve bu farklar nedeniyle kamu kaynaklarından ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

CHP'li Emre'nin, Bakan Uraloğlu'na soruları şöyle:

"Bakanlık, KGM ve DHMİ nezdinde 2018-2025 döneminde yapılan toplam garanti ödemeleri ne kadardır? KGM bütçesindeki 'cari transferler' kaleminden yapılan ödemelerin garanti ödemeleri ve garanti dışı ödemeler olarak dağılımı nedir? YİD modeliyle işletilen köprü, otoyol ve tünellerde garanti edilen ve gerçekleşen araç geçiş sayıları kaçtır? Bu projelerde garanti altında kalan geçişler nedeniyle yapılan ödeme tutarları ne kadardır? KGM kapsamındaki YİD projelerinde sözleşme değişikliği, kur/fiyat güncellemesi, süre uzatımı gibi işlemler yapılmış mıdır? KGM kapsamındaki her bir YİD projesinin sözleşme bitiş ve kamuya devir tarihi nedir? DHMİ kapsamındaki havalimanlarında garanti edilen ve gerçekleşen yolcu/uçuş sayılarıyla yapılan garanti ödemeleri ne kadardır? Zafer Havalimanı ve diğer yolcu garantili havalimanlarında garanti sayıları hangi fizibilite ve talep tahminlerine dayanılarak belirlenmiştir? Zafer Havalimanı özelinde 2012'den bu yana yıl yıl garanti-gerçekleşme farkları ve bu farklar nedeniyle yapılan ödemeler ne kadardır? Zafer Havalimanı'nı 2044'e kadar işletecek firmaya 2026-2044 dönemi için öngörülen toplam ödeme tutarı nedir?"