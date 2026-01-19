Haberler

CHP'li Karasu: Türk Metal Sendikası'nın Grev Kararı, Metal İşçisinin Alın Terine, Onuruna ve Geleceğine Sahip Çıkma İradesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Metal İş Sendikası'nın grev kararının metal işçilerinin emeğine ve onuruna sahip çıkma iradesi olduğunu belirtti. Bu adımın, emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı toplumsal bir itiraz niteliği taşıdığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Metal İş Sendikasının aldığı grev kararına ilişkin, " Türk Metal Sendikası'nın grev kararı, metal işçisinin alın terine, onuruna ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu irade, yalnız metal işçilerinin değil; emeğiyle geçinen herkesin ortak sözüdür." dedi.

Karasu, metal işçilerinin grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca ücret artışı talebi olarak görülemeyeceğini belirterek, bunun Türkiye'de emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı toplumsal bir itiraz olduğunu ifade etti. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Metal işçisinin grev kararı, yalnızca bir ücret başlığına sıkıştırılamaz; bu adım, Türkiye'de emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı yükselen tarihsel ve toplumsal bir itirazdır. 150 Bin Metal İşçisini ilgilendiren ve haftalardır MESS Grup TİS sürecinde ortaya çıkan tablo; emeğin payını daraltan, kazanılmış hakları geriye atan ve ucuz iş gücünü kalıcı hale getirmek isteyen bir düzenin sonucudur. Bu düzen, tek tek işveren tercihlerinden çok daha öte; AKP iktidarının çalışma hayatını güvencesizlik üzerine kuran politikalarının ürünüdür.

Türk Metal Sendikası'nın grev kararı, metal işçisinin alın terine, onuruna ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu irade, yalnız metal işçilerinin değil; emeğiyle geçinen herkesin ortak sözüdür. Çözüm açıktır: İnsan onuruna yaraşır ücret, enflasyon karşısında korunan alım gücü, kazanılmış hakların güvence altına alındığı bir toplu pazarlık düzeni. Bu mücadele kazanıldığında yalnızca bir sözleşme imzalanmayacak; Türkiye çalışma hayatı için yeni ve adil bir yol açılacaktır. Dayanışmayı büyütüyor, grev iradesini selamlıyor, emeğin geleceğini birlikte kuruyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı