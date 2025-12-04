CHP'li Yavuzyılmaz'dan, Bakan Uraloğlu'na: "Ya Adrese Teslim İhaleyi İptal Edersiniz ya da Yüce Divan'a Kadar Yolunuz Var"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'nin (TÜRASAŞ) bugün yapacağı "Dizel Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi"ne fesat karıştırıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na seslenerek, "Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız ya da Yüce Divan'a kadar yolunuz var, konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Yavuzyılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'nin bugün yapacağı ihaleye şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik. İhalenin adı 'Dizel Elektrikli Coco Lokomotiv Projesi Cer Zinciri İhalesi'. Cer motoru lokomotifleri hareket ettiren lokomotifin adı. Henüz bu ihale yapılmamış olmasına rağmen adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketi kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda. Çekya menşeli raylı sistem şirketi Skoda.

"Aselsan'ın da bu ihaleye girmesi engelleniyor"

Peki bu dev soygun nasıl yapılıyor? Önce Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ihaleye bir adet ürün seti fiyatı üzerinden 2 milyon euroluk bir iş izlenimi veriyor. Ardından şartname öyle bir kurgulanıyor ki 2 milyon euroluk bu ihaleyi alan şirket ve markası seri üretime geçildiğinde söz konusu işi devamında beş yıl boyunca 600 milyon euroya kadar ihalesiz olarak yapabiliyor. Yine bir AKP kurlazlığıyla şartnameye konan 4. maddenin 3. fıkrasıyla yerli ve milli şirketler bu ihaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu nedeniyle dizel elektrikli cer zinciri ihalesinin dışında bırakılıyor. Hali hazırda zaten milli hızlı trenlerin cer zincirlerini üreten Aselsan'ın da bu ihaleye girmesi engelleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum. ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız ya da Yüce Divan'a kadar yolunuz var, konunun peşini bırakmayacağız."