CHP'li Karaca'dan Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarına İlişki Araştırma Önergesi

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan sorunların üretim, ihracat ve istihdamına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 23 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdam açısından temel alanlardan biri olduğu vurgulandı. Önergede Denizli'nin, ev tekstili başta olmak üzere güçlü üretim birikimi, ihracat kapasitesi ve yan sanayi ekosistemiyle sektörün başlıca merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekildi.

Sektördeki daralmanın kadın emekçiler bakımından daha ağır sonuçlar doğurduğu belirtilen önergede, kadınların yoğun biçimde istihdam edildiği alanda iş kayıplarının hane gelirini azalttığı, yoksulluk riskini artırdığı, bakım yükünü ağırlaştırdığı ve kadınların işgücünden çekilmesine yol açabildiği kaydedilerek, meselenin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal politika ve toplumsal cinsiyet boyutu taşıdığına işaret edildi.

Önergede kadın istihdamındaki daralmanın nedenlerinin araştırılması ve kadınların yeniden istihdama dönüşünü güçlendirecek bakım hizmetleri, beceri dönüşümü ve hedefli destek araçlarının belirlenmesi gerektiği kaydedilen önergede, Denizli başta olmak üzere sektör yoğun illerde yerinde inceleme yapılması, ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, ihracatçı birlikleri, işçi ve işveren örgütleri, üniversiteler ve uzmanların dinlenmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA