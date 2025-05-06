CHP'den OYAK'a Emekli Askerlerin Hakları İçin Çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ) Yönetim Kurulu'nda veya Genel Merkezi'nde çalışan emekli askerlerin, silah arkadaşlarının haklarını korumalarını, enflasyona ezdirmeyecek bir nema oranını belirlemesini beklediklerini belirtti.

Oyak Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri emekli personelinin azami çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında, emekli astsubayların ise açlık sınırının altında emekli maaşı aldığını söyledi.

Emekli veya muvazzaf personelin haklarını korumanın, onların gündeme getiremediği hususları gündeme getirmenin, asli görevleri olduğunu belirten Bağcıoğlu, amaçlarının şeffaf yönetim, kuvvetli ve yüksek nema olduğunu vurguladı.

Bağcıoğlu, şunları ifade etti:

"Oyak Yönetim Kurulu'nda veya OYAK Genel Merkezi'nde çalışan emekli askerlerin, silah arkadaşlarının haklarını korumalarını, enflasyona ezdirmeyecek bir nema oranını belirlemesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu OYAK'ın ordu yardımlaşma özelliğini sağlamasını bekliyoruz. Bu konuda amacımız sadece öncelikle emekli, daha sonra muvazzaf üyelerin haklarını korumak ve bu konudaki talepleri iletmektir."

"Tatmin edici bir promosyon açıklanmalı"

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk de kanunda daimi üye sıfatlarının olmasına rağmen OYAK'ın hiçbir kurulunda temsil edilmediklerini söyledi.

OYAK'tan tatmin edici bir promosyon açıklanmasını beklediklerini dile getiren Öztürk, genel kurulda açıklanacak kar payı oranının, üyeleri memnun edecek bir rakam olmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, bir gazetecinin "İhraç edilen 5 teğmen üzerinden yaptığınız paylaşımlar ve sonrasında katıldığınız protestolar gerekçe gösterilerek hakkınızda 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bunu değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine, "Teğmenlerimizi korumak her emekli askerin, her Türk vatandaşının olduğu gibi benim de görevimdir, ben bunu gündeme getirdim. Bu da askerlik onurunun gereğidir." dedi.