CHP'li Atabay'dan Merkez Bankası'na Enflasyon Hedefi Tepkisi: "İnandırıcılıktan Uzak"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yükseltmesinin "inandırıcılıktan uzak" olduğunu söyledi. Bu kararın faiz indirimine odaklı olduğunu belirten Atabay, "AK Parti hepimizi aşağıya çeken bir batan gemi. Hemen erken seçim talebimiz bundandır" dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefini yükseltmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu karar ile Merkez Bankası'nın siyasallaştığını ilan ettiğini söyleyen Atabay, şunları kaydetti:

"TCMB'nin bugünkü Enflasyon Raporu başarısızlıktan öte yeniden siyasallaştığının ilanı. Tahmin aralığı belirlemekten vazgeçmesi, 2026 için ortalama 100 dolar petrol fiyatının yaratacağı çok yüksek enflasyonu, iktidarın işine gelmeyeceği için sayıya dökemediğinden. Yoksa matematik hesabı basit. Enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltmesinin, 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26'ya çekmesinin ise hiçbir kredibilitesi yok. Bu inandırıcılıktan uzak hedefler siyasi saiklerle faiz indirmeye odaklı olduğunu anlatıyor sadece."

TCMB çok uzun zamandır iktidarın içini boşalttığı kamu kurumlarından biri. Yüksek enflasyonda payı büyük. AK Parti'nin yarattığı yüksek enflasyonu 'normal' zamanda 3 senede yüzde 30'un altına indiremeyen TCMB'nin, savaş kaynaklı enerji şokuyla iyice fırlayacak enflasyonu savaş yarın bitse bile düşürmesi beklenemez. AK Parti'nin bugün siyaset üretemeyip hukuku silah olarak kullanmasından da, ekonomideki büyük başarısızlığından da anlaşılan tükenmişliği sadece. AK Parti hepimizi aşağıya çeken bir batan gemi. Hemen erken seçim talebimiz bundandır."

Kaynak: ANKA