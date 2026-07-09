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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini belirterek, üç yıldır ödenmeyen farkların faiziyle ödenmesini ve kalıcı yasal düzenleme yapılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Memurlara verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda memur emeklilerine de eksiksiz olarak yansıtılmalıdır." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanı emeklisinin, yıllardır hak ettiği seyyanen zamdan mahrum bırakıldığını savundu.

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceğine ilişkin açıklama yapıldığını söyleyen Kaya, seçimlerin ardından kamu görevlilerine verilen seyyanen artışın, memur emeklilerine yansıtılmadığını ifade etti.

Kaya, söz konusu vaadin yerine getirilmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Memurlara verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda memur emeklilerine de eksiksiz olarak yansıtılmalıdır. Üç yıldır ödenmeyen tüm farklar, yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenmelidir. Çalışan memur ile emekli memur arasındaki maaş bağı yeniden kuracak kalıcı yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. 7456 sayılı Kanun ile yaratılan mağduriyet giderilmeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 40. maddesi hukuka ve eşitlik ilkesine uygun biçimde yeniden düzenlenmelidir."

CHP'li Kaya, kamu çalışma barışını güçlendirecek, emekliliği yeniden güvence altına alacak ve gençlerin kamu istihdamına katılımını sağlayacak adil bir personel politikasının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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