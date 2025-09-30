CHP'den KYK Yurtlarındaki Sorunlara Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, son günlerde KYK yurtlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Biz bütün gençlerin hak arayışının yanındayız. Fakat Sayın Bakan Osman Aşkın Bak, siz de sorumluluğunuz altındaki bu yönetim krizine karşı irade gösterecek misiniz? Yoksa biz, KYK yurtlarında yaşanan bu sorumsuzlukları, hak ihlallerini ve öğrencilere yaşatılan mağduriyetleri her gün tek tek kamuoyuna taşımaya, takip etmeye ve çözümü için mücadele etmeye devam mı edelim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KYK yurtlarındaki yetkililerin görevi öğrencilerin güvenliğini ve huzurunu sağlamaktır, denetim sorumluluğu ise Gençlik ve Spor Bakanlığına aittir. Ancak her gün gelen keyfi ve hukuksuz uygulamalar bu yetkinin nasıl kullanıldığını sorgulatıyor" ifadelerine yer verdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz bütün gençlerin hak arayışının yanındayız. Fakat Sayın Bakan Osman Aşkın Bak, siz de sorumluluğunuz altındaki bu yönetim krizine karşı irade gösterecek misiniz? Yoksa biz, KYK yurtlarında yaşanan bu sorumsuzlukları, hak ihlallerini ve öğrencilere yaşatılan mağduriyetleri her gün tek tek kamuoyuna taşımaya, takip etmeye ve çözümü için mücadele etmeye devam mı edelim? Sadece son birkaç gün içinde bile ortaya çıkan bazı skandallar:

Gölbaşı Eymir KYK Erkek Yurdu'nda öğrenciler su kesintisi, su baskını, sıcak su yokluğu ve yetersiz yemeklerle karşı karşıya kaldı. Bartın KYK Kız Yurdu'nda 4 kişilik odalara ranza eklenerek kapasite artırıldı, öğrencilerin barınma konforu ise daha da azaltıldı. Boğaziçi Üniversitesi yurdunda öğrenciler piyasanın insafına bırakılmış durumda. Çamaşırhaneden yoksun. Marmaris'teki geçen yıl yüksek bedelle satın alınan ve '5 yıldızlı otel konforu' diye reklamı yapılan KYK yurdu hala tadilatta olduğu için öğrenciler yurda yerleşemedi bu nedenle eğitim online yapılıyor.

Ortaca KYK yurdundaki tadilat hala bitmediği için kapalı ve buradaki öğrenciler için de eğitim online yapılıyor. Dönem başlamasına rağmen tadilatları bitmeyen, fiziki koşulları tamamlanmamış yurtlarda öğrenciler barınmaya zorlanıyor. Güvenliği sağlanamayan, tadilat nedeniyle giriş-çıkışların kontrolsüz olduğu yurtlarda ise taciz vakaları yaşanıyor."