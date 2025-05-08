CHP'den İklim Yasası için Komisyona Geri Çekme Çağrısı

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, geçtiğimiz haftalarda komisyona geri çekildiği belirtilen İklim Yasası'na ilişkin, "Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir iklim yasasının yapılabilmesi için komisyonda tekrar görüşülmesinin olumlu olacağını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bu kanun teklifinin komisyona geri çekilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bu kanun teklifinin olması gerektiği gibi ve bizim anlaştığımız gibi komisyona geri çekilmesini buradan tekrar ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda asılsız çağrı ve ihbarlara cezaların artırılmasını da içeren Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Geçen haftalarda görüştüğümüz İklim Yasası kamuoyunda büyük tepki çektikten sonra Genel Kurul'umuzda görüşülmüş ve 4.maddenin görüşülmesinin ardından iktidar tarafından, AKP grubu tarafından ve bizim de olumlu bakmamız sonucunda komisyona geri çekileceği söylenmişti. Biz de bu kürsülerden bunun olumlu olacağını, çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla akademinin, sivil toplumun ve tüm tarafların görüşünün alınacağı daha olgunlaştırılmış, kaliteli ve Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir iklim yasasının yapılabilmesi için komisyonda tekrar görüşülmesinin olumlu olacağını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bu kanun teklifinin komisyona geri çekilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bu kanun teklifinin olması gerektiği gibi ve bizim anlaştığımız gibi komisyona geri çekilmesini buradan tekrar ediyorum.