CHP'li Şevkin'den, Emeklilerin Bayram İkramiyesinin Net Asgari Ücret Tutarına Eşitlenmesini Öngören Kanun Teklifi

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Şevkin, "Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Şevkin, Türkiye'de emeklilerin yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kesimlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bayram ikramiyesinin yıllar içinde değer kaybettiğini vurguladı.

Kanun teklifiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin ödeme yapılan yıl için geçerli net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngördüklerini ifade eden Şevkin, "Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA