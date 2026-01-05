CHP'li Tanrıkulu: "Refah Payı Derhal ve Kalıcı Biçimde Hayata Geçirilmeli"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "En düşük emekli maaşıyla bir ay geçinmenin mümkün olmadığı bu tabloda, yapılması gereken açıktır: Refah payı derhal ve kalıcı biçimde hayata geçirilmeli, emekli maaşları insan onuruna yakışır bir seviyeye yükseltilmeli, ücretler gerçek enflasyona göre belirlenmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, zam oranlarının gerçek hayat pahalılığının çok gerisinde kaldığını belirterek, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarının bir kez daha enflasyon rakamlarının gölgesinde kaldığını ifade ederek, "Açıklanan oranlar, yurttaşlarımızın yaşadığı geçim krizini hafifletmek bir yana, yoksulluğu kalıcı hale getiren bir anlayışın ürünüdür" diye konuştu.

Resmi ve bağımsız enflasyon verileri arasındaki farklara dikkati çeken Tanrıkulu, TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 30,9, ENAG'a göre ise yüzde 56,4 olduğunu hatırlattı. Mevcut tabloda asgari ücretin 28 bin 75 lira, yoksulluk sınırının 96 bin lira, açlık sınırının 29 bin 828 lira seviyesinde bulunduğunu dile getiren Tanrıkulu, tek yaşayan bekar bir işçinin asgari yaşama maliyetinin ise 39 bin liranın üzerinde olduğunu kaydetti. Tanrıkulu'nun açıklaması şöyle:

"Bu rakamlara rağmen; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19; memur ve memur emeklilerine yüzde 18,61 oranında yapılan artışlar, mutfakta hissedilen enflasyon karşısında anlamını yitirmiştir. Kira, gıda, enerji ve temel tüketim maddelerinde yaşanan fahiş artışlar görmezden gelinmekte; emekliler ve kamu emekçileri adeta enflasyona ezdirilmektedir.

Hükümet, maaş artışlarını bir 'müjde' gibi sunarken, yıllardır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedelini yine emekliye ve memura ödetmektedir. Refah payı ise belirsizliğe terk edilerek, milyonlarca insanın umutları Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara bağlanmıştır.

En düşük emekli maaşıyla bir ay geçinmenin mümkün olmadığı bu tabloda, yapılması gereken açıktır: Refah payı derhal ve kalıcı biçimde hayata geçirilmeli, emekli maaşları insan onuruna yakışır bir seviyeye yükseltilmeli, ücretler gerçek enflasyona göre belirlenmelidir. Aksi halde açıklanan her oran, yoksulluğun ve adaletsizliğin itirafı olmaktan öteye geçmeyecektir. Bizler, emeklilerin ve kamu emekçilerinin insanca yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu düzen değişmeden, adalet ve refah mümkün değildir."