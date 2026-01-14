Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması için süren eylemle ilgili yaptığı açıklamada, emeklinin hakkını koruyacaklarını belirterek, anlamlı bir zam yapılmazsa salonda eylem yapacaklarını ifade etti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamasında şunları söyledi:

"CHP milletvekilleri olarak emekliler için tuttuğumuz nöbetin 7. günündeyiz. Yarın Plan ve Bütçe komisyonumuza bin liralık bir artışla, sadaka gibi bir artışla geleceklerini öğreniyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz; öyle sadaka verir gibi bin lira zam yapacaksanız hiç gelmeyin. CHP size o komisyon salonunu dar edecek. Burada görev yapmak üzere AK Partili milletvekillerini bekliyoruz. Meclis'in görevi emeklinin, halkın, yoksulun, işçinin, işsizin hakkını korumaktır. Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip