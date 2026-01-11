Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

Güncelleme:
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin 39 bin lira ve en düşük emekli aylığının aynı seviyeye yükseltilmesi amacıyla devam eden 'Meclis'i terk etmeme' eyleminde emeklilere seslendi.

(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde, "Sevgili emekli kardeşlerimiz, sizi düşünmeyenleri siz de seçim sandığında düşünmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul'dakii eylemlerinden sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili emekli kardeşlerimiz, sizi düşünmeyenleri siz de seçim sandığında düşünmeyin. Onlara hak ettikleri dersi verin. Türkiye tarihinin en yoksul dönemini yaşıyorsunuz. En düşük emekli maaşını alıyorsunuz. ve alım gücünüz yerle bir olmuş durumda. Emekliler yıllardan beri konfeksiyon alamıyor, palto alamıyor, pantolon alamıyor, ayakkabı alamıyor. Onlara lütfen dersini verin."

500

