CHP'li Övgün: "Günü Değil Ülkenin Geleceğini Kurtaracağız"

CHP'nin Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu Başkanı Barış Övgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"24 yıl önce kendisinden önceki dönemi bir yıkım olarak gören ve bütün ekonomik ve toplumsal sorunları çözeceğini iddia eden iktidar, bugün daha da kötü bir tablo yarattı. Ülkenin çeyrek yüzyılı heba oldu. Ancak bütün kayıpları telafi edeceğiz, enkazı kaldıracağız ve enkazın altında kimseyi bırakmayacağız. Bütün köklü çözüm önerilerimiz ve kadrolarımız hazır. Günü değil; ülkenin geleceğini kurtaracağız. Umut CHP'dir, CHP umuttur."