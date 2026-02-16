Haberler

CHP'li Övgün: "Günü Değil Ülkenin Geleceğini Kurtaracağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu Başkanı Barış Övgün, mevcut iktidarın ekonomik ve toplumsal sorunları çözme iddiasıyla verdiği sözlerin aksine daha kötü bir durum yarattığını kaydetti.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu Başkanı Barış Övgün, "24 yıl önce kendisinden önceki dönemi bir yıkım olarak gören ve bütün ekonomik ve toplumsal sorunları çözeceğini iddia eden iktidar, bugün daha da kötü bir tablo yarattı. Günü değil; ülkenin geleceğini kurtaracağız. Umut CHP'dir, CHP umuttur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu Başkanı Barış Övgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"24 yıl önce kendisinden önceki dönemi bir yıkım olarak gören ve bütün ekonomik ve toplumsal sorunları çözeceğini iddia eden iktidar, bugün daha da kötü bir tablo yarattı. Ülkenin çeyrek yüzyılı heba oldu. Ancak bütün kayıpları telafi edeceğiz, enkazı kaldıracağız ve enkazın altında kimseyi bırakmayacağız. Bütün köklü çözüm önerilerimiz ve kadrolarımız hazır. Günü değil; ülkenin geleceğini kurtaracağız. Umut CHP'dir, CHP umuttur."

Kaynak: ANKA / Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar