CHP'den Dünya Gıda Günü'nde Gıda Güvenliği Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin yalnızca tarımsal bir konu değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl kutlanan bu anlamlı gün, insanlığın en temel hakkı olan 'yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim' hakkını hatırlatıyor. Ancak Türkiye'de bu anlam her geçen yıl daha da silikleşiyor; gıda güvenliği yok sayılıyor, halkın sofrası küçülüyor, üretim çöküyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, gıda güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü sağlıklı, yeterli ve erişilebilir gıdaya ulaşamayan bir toplum, sadece ekonomik değil, sosyal ve ulusal güvenliği bakımından da büyük risk altındadır.

"Dar gelirli yurttaşlarımız, yüksek gıda fiyatları nedeniyle sofrasına et, süt, yumurta, sebze koyamaz hale geldi"

Bugün ülkemizde milyonlarca insan açlık sınırında veya altında yaşıyor. Dar gelirli yurttaşlarımız, yüksek gıda fiyatları nedeniyle sofrasına et, süt, yumurta, sebze koyamaz hale geldi. Çocuklarımızın beslenme çantası boş, yaşlılarımızın mutfağı yoksullukla kuşatılmış durumda. Gıda güvenliği, yalnızca üretimin değil, aynı zamanda insan sağlığının da teminatıdır. Ancak mevcut iktidar, denetimsiz üretim, kontrolsüz ithalat ve plansız fiyat politikalarıyla halkın sağlığıyla oynamaktadır.

"Tarım, bu ülkenin bel kemiğiydi; yanlış politikalarla çökme noktasına getirilmiştir"

Tarladan sofraya kadar uzanan zincir kopmuş; gıda fiyatları artarken çiftçi üretimden, yurttaş ise gıdadan koparılmıştır. Bugün gıdamızı var eden çiftçilerimiz, üreticilerimiz yok sayılmıştır. Tarım, bu ülkenin bel kemiğiydi; yanlış politikalarla çökme noktasına getirilmiştir. Girdi maliyetleri artarken, çiftçi emeğinin karşılığını alamamakta, borç yükü altında ezilmektedir. Tarım arazileri imara açılmış, köylü üretimden koparılmış, gıda egemenliğimiz küresel şirketlerin insafına bırakılmıştır. Bu tablo, sadece ekonomik bir kriz değil; geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve milli güvenliğimizin tehdit altında olduğunun göstergesidir.

"Gıda enflasyonundaki her artış, sofradan eksilen her lokma, adaletsiz gelir dağılımının en acı göstergesidir"

Bugün dünya genelinde gıda enflasyonu gerilerken, Türkiye'de artmaya devam etmektedir. Bu durum, iktidarın gıda arzını yönetemediğini, planlama yapamadığını ve piyasa denetimini tamamen kaybettiğini göstermektedir. Gıda enflasyonundaki her artış, sofradan eksilen her lokma, adaletsiz gelir dağılımının en acı göstergesidir. Gelir adaletsizliği derinleştikçe, toplumun en kırılgan kesimleri daha da yoksullaşmakta; sağlıklı gıdaya ulaşmak bir lüks haline gelmektedir. Bu artık yalnızca ekonomik bir sorun değil, insanlık onurunu ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir.

"Gıda, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Gıda, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır. Her yurttaş, sağlıklı, güvenli ve ulaşılabilir gıdaya erişebilmelidir. Bu nedenle biz; tarımsal üretimi yeniden canlandıracak, üreticiyi koruyacak, gıda denetimini güçlendirecek, israfı önleyecek, tarladan sofraya kadar adil bir zincir kuracak politikaları hayata geçirmeye kararlıyız. Türkiye'nin toprağında bereketi, sofrasında adaleti yeniden yeşerteceğiz."