Haberler

CHP'den Dünya Gıda Günü'nde Gıda Güvenliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin milli bir mesele olduğunu belirterek, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Adem, tarımsal üretim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Gıda, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır. Her yurttaş, sağlıklı, güvenli ve ulaşılabilir gıdaya erişebilmelidir. Bu nedenle biz; tarımsal üretimi yeniden canlandıracak, üreticiyi koruyacak, gıda denetimini güçlendirecek, israfı önleyecek, tarladan sofraya kadar adil bir zincir kuracak politikaları hayata geçirmeye kararlıyız. Türkiye'nin toprağında bereketi, sofrasında adaleti yeniden yeşerteceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin yalnızca tarımsal bir konu değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl kutlanan bu anlamlı gün, insanlığın en temel hakkı olan 'yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim' hakkını hatırlatıyor. Ancak Türkiye'de bu anlam her geçen yıl daha da silikleşiyor; gıda güvenliği yok sayılıyor, halkın sofrası küçülüyor, üretim çöküyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, gıda güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü sağlıklı, yeterli ve erişilebilir gıdaya ulaşamayan bir toplum, sadece ekonomik değil, sosyal ve ulusal güvenliği bakımından da büyük risk altındadır.

"Dar gelirli yurttaşlarımız, yüksek gıda fiyatları nedeniyle sofrasına et, süt, yumurta, sebze koyamaz hale geldi"

Bugün ülkemizde milyonlarca insan açlık sınırında veya altında yaşıyor. Dar gelirli yurttaşlarımız, yüksek gıda fiyatları nedeniyle sofrasına et, süt, yumurta, sebze koyamaz hale geldi. Çocuklarımızın beslenme çantası boş, yaşlılarımızın mutfağı yoksullukla kuşatılmış durumda. Gıda güvenliği, yalnızca üretimin değil, aynı zamanda insan sağlığının da teminatıdır. Ancak mevcut iktidar, denetimsiz üretim, kontrolsüz ithalat ve plansız fiyat politikalarıyla halkın sağlığıyla oynamaktadır.

"Tarım, bu ülkenin bel kemiğiydi; yanlış politikalarla çökme noktasına getirilmiştir"

Tarladan sofraya kadar uzanan zincir kopmuş; gıda fiyatları artarken çiftçi üretimden, yurttaş ise gıdadan koparılmıştır. Bugün gıdamızı var eden çiftçilerimiz, üreticilerimiz yok sayılmıştır. Tarım, bu ülkenin bel kemiğiydi; yanlış politikalarla çökme noktasına getirilmiştir. Girdi maliyetleri artarken, çiftçi emeğinin karşılığını alamamakta, borç yükü altında ezilmektedir. Tarım arazileri imara açılmış, köylü üretimden koparılmış, gıda egemenliğimiz küresel şirketlerin insafına bırakılmıştır. Bu tablo, sadece ekonomik bir kriz değil; geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve milli güvenliğimizin tehdit altında olduğunun göstergesidir.

"Gıda enflasyonundaki her artış, sofradan eksilen her lokma, adaletsiz gelir dağılımının en acı göstergesidir"

Bugün dünya genelinde gıda enflasyonu gerilerken, Türkiye'de artmaya devam etmektedir. Bu durum, iktidarın gıda arzını yönetemediğini, planlama yapamadığını ve piyasa denetimini tamamen kaybettiğini göstermektedir. Gıda enflasyonundaki her artış, sofradan eksilen her lokma, adaletsiz gelir dağılımının en acı göstergesidir. Gelir adaletsizliği derinleştikçe, toplumun en kırılgan kesimleri daha da yoksullaşmakta; sağlıklı gıdaya ulaşmak bir lüks haline gelmektedir. Bu artık yalnızca ekonomik bir sorun değil, insanlık onurunu ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir.

"Gıda, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Gıda, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır. Her yurttaş, sağlıklı, güvenli ve ulaşılabilir gıdaya erişebilmelidir. Bu nedenle biz; tarımsal üretimi yeniden canlandıracak, üreticiyi koruyacak, gıda denetimini güçlendirecek, israfı önleyecek, tarladan sofraya kadar adil bir zincir kuracak politikaları hayata geçirmeye kararlıyız. Türkiye'nin toprağında bereketi, sofrasında adaleti yeniden yeşerteceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.