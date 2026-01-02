Gökan Zeybek'ten Isparta'da Coca-Cola'ya Verilen Çed Onayına Tepki: Halkın İçme Suyunu Ticari Çıkarlar Uğruna Feda Ediyorsunuz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Isparta'da Coca-Cola'ya yeni ÇED onayı verilmesine tepki gösterdi. Zeybek, şirketin kentin içme suyunun yüzde 7,1'ine karşılık gelen 1,6 milyar litre su kullanacağının belirtilmesine dikkat çekerek, "Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aylardır su krizine dikkat çektiğini vurgulayan Zeybek, yaşananlara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti. Isparta'nın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Zeybek, kentin su kaynaklarının kullanılmasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin olarak CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın da durumu Meclis gündemine taşıdığını anımsatan Zeybek, iktidara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sizi gidi Coca Cola'cılar sizi. Aylardır, günlerdir bas bas bağırıyorum, anlatıyorum. Su krizi başlıyor. Yaşanılanlar ortada ama bir kulağınızdan giriyor öbür kulağınızdan çıkıyor. 'Isparta'da Coca-Cola'ya yeni ÇED onayı verildi. Şirket kentin içme suyunun yüzde 7,1'ine denk gelen 1,6 milyar litre su harcayacak.' Nüfus ise 500 bin civarı. Özellikle altını çizelim. Haber bu yukarıda yazılan şekilde. Isparta milletvekilimiz Hikmet Yalım Halıcı da konuyu meclis gündemine taşıdı. Şimdi milletimizi aydınlatın. Bu topraklara bu kadar pervasız davrandınız mı? Isparta'da yurttaşlar kesintilerle mücadele ediyor. Bu vurdumduymazlığı yaptınız mı? Suyunu yönetemeyen, suyunu koruyamayan bir iktidar olarak tarihe geçiyorsunuz. İkiyüzlülüğün alemi yok. Milletin yaşadığı ve yaşayacağı su açmazını bugün planlamazsanız bitmenin resmidir. Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz. Bu millet bunun hesabını sorar, yapmayın. Su yaşam hakkıdır. Yaşamın boğazına basmayın. Bu yanlıştan dönün. Vatandaşın içtiği suda adaletsizlik yapmayın."