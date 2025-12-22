CHP'li Bağcıoğlu: Savunma sanayisinde liyakatsizliğe yer yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Savunma sanayisinde oyalanmaya, siyasi görüşe, firma öncelemeye, liyakatsizliğe, kadrolaşmaya, adil olmayan rekabete, aynı işi farklı firmalara yaptırarak gayret harcamaya ayıracak vakit de yok nakit de yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, "Savunma sanayisinde oyalanmaya, siyasi görüşe, firma öncelemeye, liyakatsizliğe, kadrolaşmaya, adil olmayan rekabete, aynı işi farklı firmalara yaptırarak gayret harcamaya ayıracak vakit de yok nakit de yok maalesef. Bu konuda ciddi bir düşünce tarzı ve yaklaşım değişikliğine ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

'SİLAHA HAYAT VEREN LİYAKATLİ PERSONELDİR'

Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirmesinde gündeme getirilecek en önemli hususlardan birinin muvazzaf ve emekli personelin özlük ve sosyal hakları olduğunu vurgulayarak, "Hepinizin malumu; silahlara hayat veren, sistemlere hayat veren; eğitimli, liyakatli, aidiyeti yüksek personeldir. Türk Silahlı Kuvvetleri, personelin alım gücü gittikçe tüm meslek gruplarında olduğu gibi zayıfladı. Bütün emekli personel yoksulluk sınırının altında şu anda. Özellikle emekli astsubaylar açlık sınırının altında. Aynı şekilde uzman erbaşlarımız, emekli binbaşılarımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan emekli devlet memurları açlık sınırında veya altında emekli maaşı alıyorlar. Yasal haklara rağmen uzman erbaşlar ve sözleşmeli erlerin kamuda istihdamı sağlanamadı. Bu konuda Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Uzman Erbaşlar Derneği gibi kanunla kurulmuş derneklerin yoğun çabaları var. Biz bu derneklerin de taleplerinin dikkate alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'KAAN'A YÖNELİK TÜM GAYRETLERİ DESTEKLİYORUZ'

Bağcıoğlu, Milli Muharip Uçak KAAN'ın semalarda teknolojik ve harekat bağımsızlığımızın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik tüm gayretleri destekliyoruz. Milli motoru konusunda da gerekli işlemlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Burada gerçekçi hedeflerin ortaya konması lazım. Gerçekçi hedefler ortaya konmadan ortaya çıkan bilgiler, halkta güven bunalımı yaratıyor ve umutsuzluk yaratıyor. Dolayısıyla bu konudaki bilgilendirmelerin gerçek zaman planlarına göre yapılması lazım. Milli Muharip Uçak KAAN'ın motoruna yönelik değerlendirmeleri hatırlıyorsunuz; Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalar halkımızda derin hayal kırıklığı yarattı. Dolayısıyla bu işin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İVEDİLİKLE DERS ALMALIYIZ'

İnsansız hava aracı teknolojisinde milli, özel ve resmi firmalar tarafından Avrupa'da liderlik pozisyonunda olunduğunu belirten Bağcıoğlu, "Ama insansız deniz araçlarında maalesef bu seviyeye ulaşılmadı. İnsansız hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçlarında da çok güzide tersanelerimiz var; 4 veya 5 tane tersane bunun üzerinde çalışıyor. Makine Kimya Endüstrisi var. Dolayısıyla bunların da insansız hava aracında olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri takip ederek dünya standartlarında, dünya pazarında yer alacak insansız deniz araçları üretmesi konusunda gayretlerini artırmaları gerekiyor. Son insansız hava aracı olayı işte, Milli Savunma Bakanlığı'mızın belirttiği gibi kontrolden çıkma olabilir. Taciz veya reaksiyon ölçümü olabilir. Üçüncü devletler tarafından bir provokasyon olabilir. İstihbarat, keşif veya reaksiyon ölçümü olabilir. Bunların hepsi ihtimal halinde. Dediğim gibi hangi ülkeden, hangi devletten, hangi maksatla atıldığından bağımsız olarak bizim ivedilikle dersler almamız lazım, önümüze bakmamız lazım" dedi.