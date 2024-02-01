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CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu AYM'ye taşıyor

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CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle yarın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracak.

CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle yarın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracak.

CHP, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunması suretiyle Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali ile ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle yarın AYM'ye başvuruda bulunacak.

CHP'nin başvurusunu AYM'ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletecek. Günaydın, başvurudan önce AYM önünde basın açıklaması yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Şerafettin Can Atalay Anayasa Mahkemesi Hukuk Politika Güncel Haberler

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