CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hasan Karadeniz Seçildi

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Hasan Karadeniz seçildi.

Kentteki bir termal otelde yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yaptığı kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu, oylandı.

Yalım, İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın konuşmasının ardından kongrenin basına kapalı olarak devam edeceğini açıkladı.

Bazı basın mensupları ve delegelerin tepki göstermesi üzerine Yalım, il başkan adaylarıyla yaptığı toplantı sonrası kongreyi medya mensuplarının takip edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kongrede yaptığı konuşmada, kazandığı yerel seçimler sonrası kendisine parti içerisinden ateş açıldığını belirterek iftiralar atıldığını ve kumpaslar kurulduğunu söyledi.

Mevcut Başkan Faruk Duha Erhan'ı bu süreçlerde yanında olmadığı gerekçesiyle eleştiren Köksal, şöyle konuştu:

"Ama parti içi mücadeleyi gördük. Siyasi rekabeti gördüm de bu kadar iftira atılanını, kumpas kurulanı görmedim. Ama alnımız ak, başımız dik. Benim suçum 74 yıl sonra alınamaz denilen Afyonkarahisar Belediyesi'ni kazanmak mıydı arkadaşlar? Söyleyin benim suçum ne? Bu kadar çok üzerime gelinmesinin ve iftira atılmasının sebebi ne soruyorum? Dışardaki adam saldırıyor. Bu siyasetin doğası. Ama içerideki nedir?"

Köksal, yıllarca siyaset yaptığını ve rekabet içerisine girdiğini ancak hiç kimsenin ailesine, eşine ve dostuna iftira atmadığını vurguladı.

Kendisinin ailesine iftira atanlar, kumpas kuranlar ve sessiz kalanlarla aynı yolda yürüyemeyeceğini aktaran Köksal, "Belediye başkanı olarak, suçum projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıp bu partinin emrinde hizmet etmek mi arkadaşlar? Benim günahım ne? Bir bitmediler arkadaş. Yeter artık. Eleştireceksen, siyaseten eleştir." dedi.

Bazı ilçe belediye başkanları, delegeler ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Seçimde, mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız'ın listeleri yarıştı.

Başkan adayı Hasan Karadeniz'in konuşması sırasında bazı delegelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik ve arbede yaşandı.

Kongrede 365 delege oy kullandı. Seçimde, 223 oy alan Karadeniz, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına seçildi. Erhan 118 oy, Akyıldız 20 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı.

Kongreye, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.