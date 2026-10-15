Chongqing Tieshan'da karada yetiştirilen karidesler yerel halka yeni gelir sağlıyor

Chongqing Tieshan'da karada yetiştirilen karidesler yerel halka yeni gelir sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tieshan kasabası son yıllarda karada deniz ürünleri yetiştiriciliğine odaklanıyor. İleri yetiştiricilik yöntemleri ve teknolojileriyle bölgede başarıyla üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, yerel halka yeni gelir olanakları sunuyor.
CHONGQİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tieshan kasabası, son yıllarda karada deniz ürünleri yetiştiriciliğine odaklanıyor.
İleri yetiştiricilik yöntemleri ve teknolojileri sayesinde bölgede başarıyla üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, yerel halka yeni gelir olanakları sunuyor.
Kaynak: Xinhua