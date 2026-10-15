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Chongqing Tieshan'da karada yetiştirilen karidesler yerel halka yeni gelir sağlıyor

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Chongqing Tieshan'da karada yetiştirilen karidesler yerel halka yeni gelir sağlıyor
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Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tieshan kasabası son yıllarda karada deniz ürünleri yetiştiriciliğine odaklanıyor. İleri yetiştiricilik yöntemleri ve teknolojileriyle bölgede başarıyla üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, yerel halka yeni gelir olanakları sunuyor.

CHONGQİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tieshan kasabası, son yıllarda karada deniz ürünleri yetiştiriciliğine odaklanıyor.

İleri yetiştiricilik yöntemleri ve teknolojileri sayesinde bölgede başarıyla üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, yerel halka yeni gelir olanakları sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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