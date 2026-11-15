Chongqing Qianjiang'da geleneksel mantar üretimi akıllı tesislerle entegre ediliyor

Chongqing Qianjiang'da geleneksel mantar üretimi akıllı tesislerle entegre ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e bağlı Qianjiang ilçesi, geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliğini akıllı tesis üretimiyle birleştiriyor. Dönüşüm kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken bölge halkının gelirlerinin yükselmesine katkı sağlıyor.
CHONGQİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Qianjiang ilçesi, son yıllarda dağlık coğrafyasının tarımsal potansiyelinden yararlanarak geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliği ile akıllı tesislerdeki üretimi entegre ediyor.
Bölgedeki yenilebilir mantar sektörü, büyük ölçekli, akıllı ve çevre dostu üretime doğru istikrarlı bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm, kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken bölge halkının gelirlerinin yükselmesine de katkı sağlıyor.
Kaynak: Xinhua