Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Chongqing Qianjiang'da geleneksel mantar üretimi akıllı tesislerle entegre ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Chongqing Qianjiang'da geleneksel mantar üretimi akıllı tesislerle entegre ediliyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e bağlı Qianjiang ilçesi, geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliğini akıllı tesis üretimiyle birleştiriyor. Dönüşüm kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken bölge halkının gelirlerinin yükselmesine katkı sağlıyor.

CHONGQİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Qianjiang ilçesi, son yıllarda dağlık coğrafyasının tarımsal potansiyelinden yararlanarak geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliği ile akıllı tesislerdeki üretimi entegre ediyor.

Bölgedeki yenilebilir mantar sektörü, büyük ölçekli, akıllı ve çevre dostu üretime doğru istikrarlı bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm, kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken bölge halkının gelirlerinin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Altaylı'nın hapis cezasında yeni gelişme! 4 yıl 2 aylık cezayı onaylayan karar kaldırıldı

Fatih Altaylı'nın hapis cezasında flaş gelişme! Karar kaldırıldı
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

Emeklilikte tüm hesaplar değişiyor! Geç kalan yandı
Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

Maça damga vuran kare! Fenomenin kıyafetini görünce ağzı açık kaldı
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi15

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
Mardinli vekile 'midyeci' paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki

Mardinli vekile hakareti yanına kar kalmayacak
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu